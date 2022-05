Covid, il bollettino: meno di mille casi in Puglia. Un solo morto

Sono 956 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia, il 9,5% dei 10.035 test giornalieri registrati. Una persona è morta.

I casi per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 305; Bat: 61; Brindisi: 88; Foggia: 115; Lecce: 236; Taranto: 138. I residenti furori regione sono nove e quattro di provincia in definizione. Delle 27.008 persone attualmente positive, 302 (ieri erano 308) sono ricoverate in area non critica e 12 (ieri 11) in terapia intensiva.