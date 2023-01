Covid, meno di 500 nuovi casi e due morti in Puglia

Sono 456 i nuovi casi di infezione al Covid-19 su 3.429 test compiuti nelle ultime ore in Puglia con una percetuale di contagi del 13,3% (ieri 19%). Due i decessi rispetto ai 5 di ieri. Le persone attualmente positive sono 18.904, 253 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva (ieri 18).