Covid, meno di 500 casi e due morti. Si avvicina il picco dell'influenza

Oggi in Puglia si registrano 420 nuovi casi di positività al Covid su 4.671 test per una incidenza del 9%. Sono due le persone decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 110, nella provincia Bat 26, in quella di Brindisi 48, nel Foggiano 67, nel Leccese 117, in provincia di Taranto 44. Sono residenti fuori regione altre 6 persone risultate positive in Puglia. Delle 17.144 persone attualmente positive 277 sono ricoverate in area non critica (ieri 270) e 10 in terapia intensiva (ieri 12).

La pandemia Covid-19 ha rallentato la sua corsa in Puglia nella settimana dal 9 al 15 dicembre: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, infatti, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (251,3) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, -14,3%, rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica, pari al 9,8%, e in terapia intensiva (1,9%) occupati da pazienti positivi.