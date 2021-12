Covid, variante Omicron pericolosa. L'appello di Lopalco: «Vaccinatevi»

Pierluigi Lopalco mette in guardia sulla variante Omicron. «Una variante che resta pericolosa, bisogna vaccinarsi».

Il post del professore Lopalco

«In questi giorni ho ascoltato spesso dire che la variante Omicron sembri presentare un tasso di letalità più basso rispetto alle precedenti. Qualcuno si è avventurato anche oltre dicendo che sarà "poco più di un raffreddore". Sono ottimista per natura, ma diffondere queste opinioni può essere molto pericoloso».

Lo scrive su Facebook il professor Pierluigi Lopalco. «SARS-CoV-2 è un virus pericoloso per chi lo contrae senza alcuna difesa immunitaria - prosegue - a prescindere dalle varianti. La letalità del virus nel corso della pandemia tende naturalmente a diminuire per fenomeni di adattamento della popolazione umana al virus. Il primo fenomeno purtroppo è legato al fatto che i più deboli muoiono nelle prime ondate della pandemia, perché non si fa in tempo a proteggerli con la vaccinazione. Nelle ondate successive, poi, il livello di immunità della popolazione aumenta progressivamente grazie alla combinazione vaccinazione/infezione naturale. Il virus, circolando, incontra dunque una popolazione sempre più resistente». Però, precisa Lopalco, «se si vanno ad analizzare i numeri di individui che non sono stati vaccinati e non hanno avuto l'infezione, ci accorgiamo che sono ancora dell'ordine di milioni di persone. Ecco perché varianti come la Omicron fanno paura. Il semplice fatto di essere più trasmissibili è di per sé una minaccia». «Se fosse anche vero che la variante Omicron sia meno letale della delta, la sua capacità di diffusione nella popolazione rappresenta comunque una minaccia. Andiamo dunque avanti con la vaccinazione», conclude l'esperto.