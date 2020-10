Le previsioni choc di Emiliano: «Entro fine novembre in Puglia 2.500 contagi al giorno». Ora l'indice Rt è pari a 1,52: rischio molto alto

«I numeri di questa seconda ondata sono molto superiori a quelli di marzo e aprile, quindi ci stiamo predisponendo per andare ben oltre il piano di potenziamento delle terapie intensive autorizzato, con grande parsimonia, dal governo. Ci stiamo preparando a una ondata formidabile, tutti gli ospedali pugliesi parteciperanno a questa lotta»: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Sky Tg24 durante la trasmissione «I numeri della Pandemia». Emiliano ha aggiunto che in base alle previsioni e agli studi della task force regionale, entro «fine novembre» in Puglia ci saranno circa «2.500 contagi al giorno» per Covid.

Nell'ordinanza con cui si dispone la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado, lo stesso presidente sottolinea poi l'attuale incidenza del virus in Puglia: “Il report di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 23 del 20 ottobre 2020 (settimana 12-18 ottobre 2020) riporta per la Regione Puglia un indice RT pari a 1.52, corrispondente a rischio alto/molto alto”.

