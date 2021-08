Covid, Iss: «Più casi dove c'è turismo». Ma la Puglia "si salva" dal picco dei contagi

«All’aumentare della copertura vaccinale, l’incidenza per 100mila abitanti nelle regioni tende in media a diminuire». In altre parole, se il numero di vaccinati cresce diminuiscono i nuovi casi di Covid. A confermalo è l’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’aggiornamento nazionale sull’epidemia, pubblicato nelle scorse ore. Il grafico allegato al report settimanale sull’andamento della pandemia in Italia mostra gli effetti, regione per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati