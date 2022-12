Il bollettino Covid: in Puglia si registrano 1.143 nuovi casi di positività al Covid

Oggi in Puglia si registrano 1.143 nuovi casi di positività al Covid su 7.218 test giornalieri per una incidenza del 15,83%. I decessi registrati sono sei.

I casi per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 279, nella Bat 94, nel Brindisino 102, nel Foggiano 165, nel Leccese 340, nel Tarantino 148. Sono residenti fuori regione 11 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.703 persone attualmente positive 269 sono ricoverate in area non critica (ieri 287) e 11 in terapia intensiva (ieri 6).

Una Regione, la Puglia, è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza; quattro (Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia) sono a rischio moderato e sedici classificate a rischio basso. Otto Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza, oltre alla Puglia, e sono: Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutte con una allerta, e l'Emilia Romagna (due allerte di resilienza). Questo quanto emerge dal monitoraggio ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità con dati aggiornati al 21 dicembre scorso sull'andamento del Covid-19 in Italia.