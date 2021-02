Covid in Puglia: meno tamponi, ma i nuovi casi restano oltre quota mille. I decessi sono 16: a un passo dalle quattromila vittime

I nuovi casi di positività al Covid-19 restano oltre quota mille, e questo nonostante si siano ridotti i test effettuati. In base ai dati forniti dal dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia, oggi risultano 1.053 casi a fronte di 7.692 tamponi per la rilevazione dell'infezione da coronavirus, cosa che porta il tasso di positività a quota 13,68 casi rilevati ogni 100 test (ieri era sceso a 12,48%). Dal punto di vista della distribuzione, la gran parte risulta concentrata a Bari, seguono Foggia e Bat, mentre si ridimensiona notevolmente l'emergenza a Taranto. Nel dettaglio: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 16 decessi (ieri erano stati 20): 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio della pandemia in Puglia sono morte 3.923 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test. 110.046 sono i pazienti guariti (+413 sul giorno precedente). 33.081 sono i casi attualmente positivi (+624 rispetto a ieri, nuovamente in crescita da tre giorni consecutivi).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.050, così suddivisi:

56.355 nella Provincia di Bari;

15.646 nella Provincia di Bat;

10.830 nella Provincia di Brindisi;

29.497 nella Provincia di Foggia;

12.440 nella Provincia di Lecce;

21.526 nella Provincia di Taranto;

582 attribuiti a residenti fuori regione;

174 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.