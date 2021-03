Covid, scendono i nuovi casi e il tasso di positività; dieci le vittime. Ma oltre mille in più per gli attualmente positivi

Scende il numero di tamponi, si abbassa il totale dei nuovi casi positivi in Puglia. Oggi il bollettino indica in 1.546 i contagi della giornata, a fronte di 9.629 test effettuati per la rilevazione del Covid-19, per un tasso di positività in lieve calo e pari al 16,06% (ieri era 17,55%, l'altro ieri 15,34%). Decisamente in riduzione il numero di decessi, pari a 10 (negli ultimi sei giorni sempre superiore alle 25 vittime, con punte di 34 giornaliere). A preoccupare è però l'impennata degli attualmente positivi, oltre mille rispetto a ieri.

Questi i dati salienti del bollettino diramato dal dipartimento Promozione salute della Regione Puglia. Il dettaglio della distribuzione territoriale è il seguente: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo). Si attenua in parte la pressione degli ultimi tempi a Taranto e Lecce, che comunque registrano numeri elevati, si conferma quella in atto dall'inizio della pandemia a Bari, in particolare, e anche a Foggia.

Quanto ai dieci decessi, sono stati registrati 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

IL BILANCIO DELLA PANDEMIA

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test. 128.993 sono i pazienti guariti (+529). 43.079 sono i casi attualmente positivi (+1.007).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 176.529 così suddivisi:

69.114 nella Provincia di Bari;

17.660 nella Provincia di Bat;

12.745 nella Provincia di Brindisi;

33.483 nella Provincia di Foggia;

15.945 nella Provincia di Lecce;

26.660 nella Provincia di Taranto;

649 attribuiti a residenti fuori regione;

273 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.