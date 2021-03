Covid, in Puglia sfiorati i duemila casi, ventisei decessi. In risalita il tasso di positività. Emergenza a Lecce e Taranto

Il numero di nuovi casi torna a sfiorare quota duemila. Il nuovo bollettino diramanto dalla Regione Puglia attraverso il dipartimento di Promozione della Salute indica in 1.983 nuovi contagi in dato giornaliero, a fronte di 11.296 test, cosa che porta il tasso di positività al 17,55% (ieri era del 15,34%, l'altro giorno con il record dei 2.082 casi era stato del 18,57%). I decessi sono 26 (qui il bollettino completo).

Nel dettaglio, questa la distribuzione territoriale in Puglia: 824 in provincia di Bari, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ancora una volta, al di là del dato costante su Bari, si conferma il livello molto alto per Lecce e Taranto.

Quanto ai 26 decessi (ieri e l'altro ieri erano stati 27), 11 sono in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

IL BILANCIO COMPLESSIVO

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test. 128.464 sono i pazienti guariti (+1.055 rispetto a ieri). 42.072 sono i casi attualmente positivi (+902 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 174.983, così suddivisi: