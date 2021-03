Covid in Puglia: i nuovi casi tornano oltre quota mille, scende il tasso di positività. I decessi sono 30 (23 nel Barese)

Dopo il rallentamento nell'elaborazione dei campioni nel fine settimana, il bollettino giornaliero dell'andamento del Covid-19 in Puglia segna una marcata ripresa dei contagi, tornati oltre quota mille. In particolare, i nuovi casi sono 1.126, rilevati a fronte di 10.963 test. Scende il rapporto di positività (10,27 positivi ogni cento test, negli ultimi giorni era sempre stato oltre il 15%). Resta ancora alto il numero dei decessi: 30 (ieri 34).

Nel dettaglio, questa la distribuzione dei nuovi casi di positività sul territorio regionale: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia BAT, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Si sgonfia l'andamento dei contagi a Taranto rispetto ai livelli dei giorni precedenti, mentre resta altissimo quello di Bari (quasi il 40% del totale). Ancora alto il dato del Salento (qui il bollettino completo).

Quanto ai decessi, quasi tutti sono concentrati in una stessa area: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test. 123.852 sono i pazienti guariti (+1.005). 39.214 sono i casi attualmente positivi (+91).

IL RESOCONTO DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 167.399 così suddivisi:

65.397 nella Provincia di Bari;

17.051 nella Provincia di Bat;

12.098 nella Provincia di Brindisi;

32.089 nella Provincia di Foggia;

14.832 nella Provincia di Lecce;

25.048 nella Provincia di Taranto;

632 attribuiti a residenti fuori regione;

252 provincia di residenza non nota.

