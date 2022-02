Covid, in Puglia casi calati del 10% in una settimana. Lecce la più colpita

Sono in ulteriore calo settimanale i contagi Covid-19 in Puglia: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, dal 2 all'8 febbraio si è registrata una diminuzione dei nuovi casi del 10,9%. In riduzione anche il numero dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti, che sono 2653. La provincia con il maggiore numero di contagi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana è stata quella di Lecce, con 1.423 casi; seguono Foggia (1.092), Bari (1.036), Brindisi (995), Bat (967) e ultima Taranto con 939 contagi rilevati ogni 100mila abitanti.