Covid, calano i casi in Puglia ma non i decessi: 1.868 nuovi contagi e 13 vittime

Sono 1.868 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia, l'11,9 dei 15.638 test giornalieri registrati. Le vittime sono 13, mentre delle 45.581 persone attualmente positive, 395 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 421) e 22 in terapia intensiva (ieri 27).

Omicron, nuovi sintomi: dalle lesioni cutanee alle macchie sulle unghie. Tutti i segnali del virus

I casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: Bari: 650; Bat: 127; Brindisi: 146; Foggia: 243; Lecce: 394; Taranto: 293; i residenti fuori regione sono 11, di provincia in definizione: 4.