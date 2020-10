Covid, in Puglia numeri da paura: 772 casi, 13 decessi. Record di controlli: 6.437 test. Impennata nel Salento, allarme a Taranto. Attualmente positivi verso quota 10mila

Un bollettino come mai visto prima per numeri. I test effettuati sono 6.437, come mai prima, ma anche il numero di positivi riscontrato: 772. Va anche detto che la percentuale del rapporto tra positivi e tamponi è in leggero aumeno rispetto a ieri: 11,9 positivi ogni 100 tamponi oggi; 11,8 ieri. Il dato emerge dal resoconto giornaliero diffuso dal dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia. Cresce anche il livello dei contagi nelle aree ritenute in qualche modo al riparo: su tutte Lecce, ma anche Brindisi. I positivi tornano a impennarsi anche a Taranto.

Nel dettaglio, i nuovi casi sono così ripartiti. : 359 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 in provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota (qui il dettaglio completo).

Preoccupanti anche i numeri relativi ai decessi, 13 quelli riscontrati oggi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 537.592 test: 6.217 sono i pazienti guariti; 9.437 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 16.353, così suddivisi: 6.883 nella Provincia di Bari; 1.732 nella Provincia di Bat; 1.120 nella Provincia di Brindisi; 3.808 nella Provincia di Foggia; 1.173 nella Provincia di Lecce; 1.518 nella Provincia di Taranto; 118 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di appartenenza non nota.

