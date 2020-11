Covid, in Puglia i nuovi casi sempre su quota mille, aumentano i tamponi. Oggi 15 i decessi. Il contagio cresce nel Salento

Alto il livello dei contagi, per fortuna altissimo quello dei controlli. Oggi in Puglia, in base al bollettino diramato dal dipartimento Promozione salute della Regione Puglia, i nuovi casi positivi al Covid-19 da coronavirus sono 946 a fronte di 7.728 test. Nel dettaglio: 259 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 291 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Al di là della tendenza stabile per l'area nord della Regione a mantenersi su livelli alti di contagio, preoccupa nelle ultime ore l'avanzata su Lecce e Brindisi (ieri, nell'ordine, 73 e 91). In calo i decessi, rispetto al numero-mostre di ieri (26): oggi sono in tutto 15, e precisamente 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto (questi i dati forniti dal bollettino, qui nella versione integrale, anche se il totale non corrisponde alla somma dei parziali).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 594.530 test. 7.450 sono i pazienti guariti. 15.629 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 23.881, così suddivisi: 9.669 nella Provincia di Bari; 2.579 nella Provincia di Bat; 1.687 nella Provincia di Brindisi; 5.718 nella Provincia di Foggia; 1.697 nella Provincia di Lecce; 2.365 nella Provincia di Taranto; 166 attribuiti a residenti fuori regione.

