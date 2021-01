Covid, 995 nuovi casi e 30 decessi. In Puglia numeri ancora allarmanti, ma scende il numero degli attualmente positivi

Il trend conferma livelli alti, tanto come contagio quanto come decessi per Covid-19. Il bollettino di oggi per la Puglia, diffuso dal dipartimento Promozione della Salute, parla di 995 casi a fronte di 11.790 tamponi. Nello specifico, i contagi registrati oggi sono così distribuiti: 272 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 30 decessi: 11 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Il rapporto positivi/tamponi scende: oggi si attesta su un livello pari a 8,4 contagi registrati ogni 100 test, terzo miglior risultato dell'ultimo mese. Sale il numero dei pazienti trattati in ospedale (1.583), ma scende quello degli attualmente positivi (53.715, in altre parole 667 in meno rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test. 60.729 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 117.506 , così suddivisi:

44.810 nella Provincia di Bari;

13.196 nella Provincia di Bat;

8.456 nella Provincia di Brindisi;

24.924 nella Provincia di Foggia;

9.707 nella Provincia di Lecce;

15.723 nella Provincia di Taranto;

578 attribuiti a residenti fuori regione;

112 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 17:34

