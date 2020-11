Puglia: 626 i nuovi casi. Meno tamponi, ma peggiora il rapporto positivi/test. Ancora alto il numero di decessi: 9. Salento: contagi in risalita

Lieve calo dei nuovi casi positivi oggi in Puglia, ma scende di molto anche il numero dei test effettuati. In base al bollettino epidemiologico diffusi dal dipartimento di Prevenzione della salute della Puglia, oggi sul territorio regionale sono stati registrati 626 casi a fronte di 4.060 tamponi effettuati per l'accertamento dell'infezione da Covid-19 coronavirus, cosa che porta il rapporto positivi/tamponi al dato peggiore di questa seconda ondata: 15,4 positivi ogni 100 tamponi (di fatto, equiparabile grosso modo al dato del 24 marzo scorso, in piena emergenza, quando però il numero di tamponi era davvero limitato: appena 584). Ancora una volta alto, e in crescita, il numero riferito al Salento. Nel dettaglio: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 567.098 test; 6.619 sono i pazienti guariti; 12.569 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi: 8.044 nella provincia di Bari; 2.187 nella provincia di Bat; 1.347 nella provincia di Brindisi; 4.810 nella provincia di Foggia; 1.447 nella provincia di Lecce; 1.949 nella provincia di Taranto; 144 attribuiti a residenti fuori regione.

