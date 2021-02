Covid, balzo del tasso di positività in Puglia: 13,5%. I nuovi casi ancora oltre quota mille, in lieve calo i decessi: 22

Sono in leggero calo i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia (1.104) ma se si considera il numero dei test, in netta diminuzione (8.179), i contagi in percentuale sono sicuramente in crescita: 13,50% l'indice di positività, in notevole rialzo (ieri era dell'11,25%), come non accadeva dal 15 gennaio. In lievissima flessione il numero dei morti, 22 quelli registrati oggi. Costante l'aumento dei guariti. È quanto si rileva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro (qui il bollettino completo).

Questa la distribuzione dei nuovi casi di positività: 429 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella provincia Bat, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota. Ieri su 10.256 tamponi per l'infezione da coronavirus erano emersi 1.154 casi.

Sono stati registrati 22 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 27. In tutto finora i decessi sono 3.887.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.540.574 test. Sono 108.948 i pazienti guariti. Ieri erano 107.933 (+1.015). Sono 32.039 i casi attualmente positivi, che quindi crescono rispetto a ieri quando erano 31.972 (+67). I pazienti ricoverati sono 1.410, ieri erano 1.418 (-8). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 144.874 così suddivisi: 55.276 nella provincia di Bari; 15.468 nella provincia di Bat; 10.736 nella provincia di Brindisi; 29.146 nella provincia di Foggia; 12.298 nella provincia di Lecce; 21.207 nella provincia di Taranto; 580 attribuiti a residenti fuori regione; 163 provincia di residenza non nota.