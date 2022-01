Covid, i costi della pandemia: nel 2020 la Puglia ha speso 370 milioni

La pandemia presenta il conto alla Puglia: nel 2020 la Regione ha speso 370 milioni di euro per l'emergenza Covid, di cui 260 milioni sono stati spesi dalle Asl e 110 milioni dalla Protezione civile. Solamente per il personale il costo è di 110 milioni, la seconda voce sostanziale è quella relativa ad acquisto di beni sanitari pari a 51 milioni di euro. Altri 16 milioni per consulenze o prestazioni e 25 milioni per acquisto attrezzature e lavori su fabbricati e impianti.

In corso di verifica le spese del 2021

È quanto emerso in seduta congiunta le commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio regionale pugliese, in cui oggi sono stati ascoltati il direttore del Dipartimento organizzazione e i dirigenti delle Sezioni amministrazione, e finanze e della Protezione civile, sulle spese sostenute per fronteggiare la pandemia Covid. Per quanto riguarda il 2021 si è in attesa che le Asl inviino comunicazione, ma da una pre-analisi la spesa sarebbe sovrapponibile. Mentre la somma destinata alla Protezione civile nel 2021 è stata di 75 milioni di euro. Su richiesta dei commissari, le Sezioni regionali procederanno alla verifica dei fascicoli prendendo in esame gli affidamenti con importo sotto i 50mila euro.