Contagi in salita tra i giovani (non vaccinati): focolai a Gallipoli e Otranto

Contagi da coronavirus in Puglia in avanzamento nelle località turistiche, tra giovani e in ambito familiare. Un trend che non lascia tranquilli, rappresentato nel bollettino epidemiologico pubblicato ieri dalla task force pugliese: sono 232 i casi positivi e nessun decesso. Il tasso di positività a 1,98%. Gli attualmente positivi salgono così a 2.348 casi. Segno meno invece sul dato sui ricoveri nelle ultime 24 ore, passati da 90 a 89....

