«Vaccini ai fragili e poi alle classi produttive»: il commissario Figliuolo in Puglia. Il messaggio: «Ce la faremo»

Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono arrivati a Bari in mattinata per una serie di visite mirate a verificare l’andamento della campagna vaccinale.

Con loro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che, dopo gli incontri di lavoro nella sede del Consiglio regionale, ha accompagnato il commissario a visitare le strutture sanitarie realizzate all’interno della Fiera del Levante. Insieme alle delegazioni nazionali anche l’assessore alla Sanità e benessere animale Pierluigi Lopalco e il dirigente Protezione Civile Regione Puglia Mario Lerario. Prima tappa all’interno del Presidio Maxi emergenze Direttore Generale Policlinico Bari dove ad attenderli c’era il direttore Giovanni Migliore. Seconda tappa, il Centro Vaccinale HUB Fiera del Levante, presente il direttore generale Asl Bari Antonio Sanguedolce.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Covid, un pugliese su cinque ha avuto la prima dose. Ma i vaccini non... VACCINI Figliuolo e Curcio nei luoghi d'emergenza a Bari. Consegnate...

«Ci è stato presentato un piano coerente con quello nazionale, con obiettivi ben chiari. Oggi la Puglia ha raggiunto oltre l’81% degli over 80 ed è in pieno target per gli over 60» ha detto Figliuolo, a margine della visita nella fabbrica regionale di dispositivi di protezione individuale. Non solo. «Dobbiamo mettere in sicurezza i più deboli, quelli che se infettati da questo virus potrebbero avere conseguenze più e che disastrose. Poi mettiamo in sicurezza le classi produttive. Questo è il messaggio che voglio dare - ha concluso Figliuolo: noi ce la facciamo. I vaccini stanno arrivando, la macchina organizzativa funziona. Dopo i vulnerabili, potremo pensare alle classi produttive e far ripartire il Paese».