Brusaferro a Lecce: sanità pubblica post covid. Il convegno

Torna a salire il numero dei decessi per Covid in Puglia: otto quelli registrati dal bollettino epidemiologico di ieri. Un dato che, nonostante la situazione complessiva resti sotto controllo, suona come un piccolo campanello d'allarme, da non trascurare in vista della stagione invernale. Aumentano anche i contagi complessivi che, contando i 232 accertati ieri, superano nuovamente quota 3.000 (sono 3.164 complessivi), con 142 pugliesi ricoverati nei reparti di area non critica e 16 in Terapia intensiva a causa delle complicanze del virus.

Il congresso nazionale a Lecce



Proprio l'effetto della pandemia sulla sanità pubblica è stato il tema del 54° congresso nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, iniziato ieri a Lecce. Ospite, il professore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. In collegamento da remoto, per aprire i lavori, il ministro della Salute Roberto Speranza, che si è complimentato per l'intensa attività svolta dalla SItI nel periodo pandemico e ha assicurato il rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione. «L'igiene, la medicina preventiva e la sanità pubblica sono elementi che dobbiamo mettere a valore per il futuro ha detto Speranza . Dobbiamo continuare su questa strada e farlo insieme. Il Covid ci ha restituito una grande consapevolezza: chiudere la stagione dei tagli per aprire quella degli investimenti sulla Sanità pubblica. Quando sono stato nominato ministro, nel settembre 2019, il Fondo Sanitario Nazionale era di 114 miliardi di euro. L'obiettivo della nuova legge finanziaria è di passare a 128 miliardi entro il 2024. La prevenzione è di primaria importanza in tutti i settori della società».



Il convegno è proseguito con gli interventi introduttivi del presidente della SItI, Antonio Ferro e del direttore del dipartimento di igiene dell'Asl Lecce, Alberto Fedele. Sono seguiti quindi i saluti delle autorità presenti, tra i quali il sindaco di Lecce Carlo Salvemini; il direttore Sanitario ALS di Lecce, Rodolfo Rollo; il presidente della SItI regionale Michele Pannunzio; il Rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice. Poi il professore Silvio Brusaferro ha tenuto la sua Lectio Magistralis sul tema Cosa ha insegnato il Covid_19 alla Sanità Pubblica.

«Le misure anti-Covid adottate in Italia hanno permesso di tenere sotto controllo la curva epidemica e di avere una risposta economica positiva rispetto ad altri Paesi». Brusaferro che ha sottolineato che quello della pandemia «è un stress che sta durando, ci avviciniamo al secondo anno e se continua saremo chiamati a misure strutturali. E nell'ottica di contrasto alla pandemia, la predizione e la digitalizzazione sono tra le parole chiave del futuro, che potranno consentire un collegamento forte tra tutti i sistemi di prevenzione, di trasmissione delle informazioni anche ai cittadini e di formazione del personale».

Intervenuto al convegno anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano. «Questo importantissimo evento conferma l'attenzione nei confronti della Regione e dei risultati che siamo riusciti ad avere. Nonostante i 40mila dipendenti in meno e i 400 milioni in meno dal fondo sanitario nazionale rispetto, per esempio, all'Emilia Romagna, nonostante gli ospedali in meno, la Regione nel piano vaccinale ha operato persino un po' meglio di altre regioni. E questo ha concluso Emiliano è evidentemente merito del nostro straordinario capitale umano, uomini e donne che hanno salvato la Puglia». Spazio quindi all'assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, che nel suo intervento ha sottolineato il nuovo ruolo del dipartimento di prevenzione «chiamato ad essere il direttore d'orchestra della prevenzione, della risposta e dell'intelligence epidemica di tutto il servizio sanitario nazionale».

Lopalco non si è sbilanciato invece sul nuovo protocollo anti-contagio tra i banchi di scuola, ancora allo studio del Cts. Al vaglio la possibilità di differenziare le misure di quarantena tra classi con alunni vaccinati e non. Intanto il Covid torna a circolare nelle scuole pugliesi e aumenta il numero degli infetti tra bambini e ragazzi. A Lecce, alcune classi del liceo scientifico Banzi Bazoli, sono rimaste a casa, in isolamento, per la presenza di studenti positivi. Nel barese, a Sammichele di Bari, sospese in via precauzionale le lezioni in presenza di una quinta elementare e di una seconda media. Due i focolai emersi in una scuola primaria di Acquaviva delle Fonti, per un totale di 19 cittadini positivi in città.

