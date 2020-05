Cultura e spettacoli, arrivano 17 milioni di euro per sostenere operatori e imprese

La Giunta regionale ha approvato il piano straordinario per la Cultura e lo Spettacolo "Custodiamo la Cultura in Puglia" con cui l'assessorato mette in campo altri 17 milioni e 150 mila euro per sostenere gli operatori e le imprese pugliesi nell'emergenza Covid19. «Con questo Piano - dichiara il presidente Michele Emiliano - aggiungiamo un ulteriore tassello agli aiuti a sostegno dei pugliesi in questo momento di emergenza. La Regione è concretamente al loro fianco».



Uno strumento che punta a conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo, con l'esigenza di avviare una riprogrammazione nel medio periodo che traghetti il sistema verso la ripresa. Un Piano che affianca un sostegno a fondo perduto. «Sono giorni difficili per gli operatori della cultura e dello spettacolo - dice l'assessore regionale Loredana Capone - c'è chi ha una famiglia da mantenere, chi deve pagare i propri

collaboratori, chi ha investito su nuove produzioni e oggi, purtroppo, a causa di questa terribile pandemia, si trova con l'acqua alla gola. Il mondo della cultura non ha bisogno del suo pubblico solo perché la condivisione emotiva ne è il presupposto fondamentale, ma perché questo contribuisce in maniera sostanziale alla tenuta del comparto». Si tratta di 17 milioni che si sommano ai 5 già previsti per il bonus occupazione e la cui bozza di avviso è pronta e attualmente al vaglio del partenariato; ai 2 milioni del Programma straordinario Cultura e Spettacolo 2019/2020 che resterà aperto fino al 30 giugno; e ai 35 milioni di euro liberati accelerando tutte le pratiche pendenti.





