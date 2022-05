Covid, crollano i contagi: 584 nuovi casi e zero morti

Secondo giorno senza decessi e crollo del contagi in Puglia secondo il bollettino covid.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia non si registrano decessi a causa del Covid. Dai 5.972 test eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati individuati 584 nuovi casi (incidenza del 9,8%) così distribuiti: 203 in provincia di Bari, 44 nella provincia Bat, 62 in quella di Brindisi, 77 nel Foggiano, 125 nel Leccese e 69 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 2 persone risultate positive mentre non si conosce la provincia di appartenenza di altri due casi.

Delle 43.122 persone attualmente positive 363 sono ricoverate in area non critica (ieri 358) e 20 in terapia intensiva (stabile rispetto a ieri).