Puglia: stabile (e ai minimi) la curva dei contagi; guariti in veloce aumento (+45). A Ceglie 30 positivi nella casa di cura: allarme focolaio

Ultimo aggiornamento: 18:19

Sono 93 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia dove il bilancio dei nuovi contagi resta sostanzialmente stabile rispetto a ieri, soprattutto se rapportato ai tamponi effettuati (1.724). La curva dei contagi, sia in relazione all'incremento sul totale sia come rapporto positivi/tamponi, resta stabile ai livelli minimi da quando è iniziata l'emergenza. Notizie incoraggianti sul fronte dei guariti. Vediamo il dettaglio.Il bollettino di oggi (10 aprile) registra dunque 93 casi, così suddivisi:16 nella Provincia di Bari;31 nella Provincia Bat;17 nella Provincia di Brindisi;20 nella Provincia di Foggia;8 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto,1 caso non attribuito ieri è stato registrato oggi.Sono stati registrati oggi 12 decessi: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto.Press Regione PugliaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test.Sono 235 i pazienti guariti (45 più di ieri). Un numero che ad oggi è quasi pari ai decessi, nel totale pari a 238.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809 così divisi:886 nella Provincia di Bari;243 nella Provincia di Bat;316 nella Provincia di Brindisi;721 nella Provincia di Foggia;403 nella Provincia di Lecce;208 nella Provincia di Taranto;24 attribuiti a residenti fuori regione;8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.CEGLIE MESSAPICA: 32 POSITIVI NELLA CASA DI CURASi aggrava il bilancio dei casi Covid – 19 all’interno del centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica. Secondo quanto riferito nella giornata di oggi dalla fondazione, si contano complessivamente 32 persone positive al tampone. Tra queste ci sono 22 pazienti e 10 operatori, incluso il primario della struttura. Ma si attendono ancora gli esiti di altri tamponi effettuati nei giorni scorsi. Alla luce di questi dati, la situazione è decisamente peggiorata dal 22 marzo, quando è stato reso noto il primo caso di positività (una fisioterapista di Carovigno) e avviate le conseguenti indagini epidemiologiche.