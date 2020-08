Covid: la Puglia registra altri 38 casi su quasi 2mila tamponi effettuati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 38 i nuovi casi di covid registrati nella giornata di oggi a fronte di quasi 2mila tamponi effettuati. Con la provincia di bari che registra il più alto numero di contagi: 28 in tutto. E sale ail numero degli attualmente positivi.Il bollettino della regione Puglia , stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi (31 agosto 2020), sono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati28 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce , 1 fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 305.020 test.4.040 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.440, così suddivisi:1.890 nella Provincia di Bari;442 nella Provincia di Bat;706 nella Provincia di Brindisi;1.377 nella Provincia di Foggia;670 nella Provincia di Lecce;313 nella Provincia di Taranto;39 attribuiti a residenti fuori regione;3 provincia di residenza non nota.«Oggi abbiamo registrato 28 casi di positività al SARS - CoV- 2 in provincia di Bari, di cui 15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal Dipartimento di prevenzione, 3 rientri dalla Sardegna, 9 positivi in fase di approfondimento e 1 caso riscontrato dalla attività di triage dei pronto soccorso», dichiara il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce.«Sono 2 i casi registrati oggi nella provincia Bat - sostiene Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bat - Su entrambi sono in corso le indagini epidemiologiche per verificare l’origine del contagio».«Le nuove positività al Covid 19 registrate in provincia di Foggia nelle ultime 24 ore sono 6 in tutto - spiega il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla - Si tratta di 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e 4 contatti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale. Tutti sono già sottoposti alla sorveglianza sanitaria attiva volontaria».«Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce sottoposto a tampone nell’accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie», è la dichiarazione del direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo.--