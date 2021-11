Covid, aumentano i contagi: in una settimana + 17,8% secondo Gimbe. Puglia terz'ultima per terze dosi

In linea con il trend nazionale anche in Puglia nell'ultima settimana si è registrato un aumento dei casi covid. Mentre la Regione resta terz'ultima in Italia per copertura della terza dose di vaccino. E' quanto riportato dal report della Fondazione Gimbe che monitora la diffusione del virus settimanalmente.

APPROFONDIMENTI REGIONE Vaccini, terza dose per 40-60enni. In Puglia hub già pronti REGIONE Vaccino ai bambini, pediatri favorevoli ma tra i genitori...

Sale il numero dei contagi

Nuovo importante aumento dei contagi Covid-19 in Puglia: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 3 al 9 novembre c'è stato un incremento del 17,8% dei positivi al virus rispetto a sette giorni prima, parallelamente i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono saliti a 89. Nonostante un andamento in continua crescita da ormai quasi quattro settimane, resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto dei pazienti Covid sia in area Medica, 6% del totale, che nelle terapie intensive, 4% del totale.

La copertura vaccinale con la terza dose

E sempre secondo la Fondazione Gimbe, la Puglia nella copertura con terza dose anti Covid-19 delle persone immunocompromesse è terz'ultima in Italia, solo il 10,1% dei pazienti avrebbe ottenuto la dose aggiuntiva. La media italiana è pari al 43,1%, Umbria e Piemonte hanno già concluso, la Campania è terza con una copertura del 98% del target.

La Regione, proprio in settimana, ha firmato un accordo con i medici di famiglia per accelerare sulla somministrazione della terza dose. Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta «dose booster», quella riservata al momento a over 60, operatori sanitari e ospiti delle Rsa, la Puglia ha raggiunto il 32,1% del target, la media nazionale è pari al 39,5%. Sempre secondo il rapporto Gimbe, la popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale, prima e seconda dose, è pari al 78,6% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,8% (media Italia 2,6%) di coloro che hanno ricevuto solo la prima dose.