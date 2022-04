Covid, 1.368 nuovi casi e quattro morti in Puglia

Pochi tamponi nella giornata di Pasqua, il numero basso dei test effettuati in regione fa scendere in maniera vertiginosa la curva dei contagi covid in Puglia. Ma sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia si registrano 1.368 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 7.703 test (incidenza del 17,75%) e quattro morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 485 in provincia di Bari, 118 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 162 in quella di Brindisi, 138 nel Foggiano, 298 in provincia di Lecce, 148 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 14 persone contagiate. Delle 101.281 persone attualmente positive 601 sono ricoverate in area non critica (ieri 602) e 37 in terapia intensiva (ieri 33).

APPROFONDIMENTI IL TEMA Omicron, Crisanti: «Il virus ormai non lo contieni, lo farei... SALUTE Covid, ecco per chi è consigliato fare la quarta dose L'EPIDEMIA Puglia, varianti Covid sotto la lente: cosa sono Xe e Xf. La parola... REGIONE Omicron, 6 sintomi insoliti del virus: dalle “dita dei piedi... REGIONE Dolori, respiro corto e nebbia mentale: tutti i sintomi del long covid LO STUDIO Covid, il farmaco Molnupiravir elimina il virus in 3 giorni: il nuovo... LO STUDIO Il Covid aumenta del 40% la possibilità di contrarre il... TREVISO Covid, infarti aumentati del 25%, il cardiologo Cernetti:... IL FOCUS Omicron, la variante Xe è più pericolosa? Dal mix tra... PANDEMIA Variante Xe, aggiornata la lista dei sintomi Covid. Dal fiato corto...

Omicron, Crisanti: «Il virus ormai non lo contieni, lo farei girare più liberamente. Basta mascherine e quarantene»