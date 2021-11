Covid, 251 contagi e un morto. Sale l'indice di positività in tutte le regioni. E Aifa annuncia: «Presto monoclonali iniettabili per curarsi a casa»

Covid, altri 251 contagi e un morto in Puglia in questo venerdì 5 novembre, con un tasso di positività che si attesta a 1,23%. Continua la lieve risalita del numero di infetti, mentre i laboratori regionali hanno analizzato 20.339 giornalieri.

I contagi, in base ai dati contenuti nel bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione, sono così suddivisi:



106 in provincia di Bari

5 nella Bat

23 in provincia di Brindisi

35 in provincia di Foggia

37 in provincia di Lecce

48 nel Tarantino

1 fuori regione

6 la cui provincia di residenza è in via di definizione

In Puglia, dunque, le persone attualmente positive sono 3.227, 143 delle quali ricoverate in reparti di Area non critica e altre 20 in Terapia intensiva.

Il bollettino completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-5-novembre-2021

L'allerta in tutte le regioni

Sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).

Questi i valori dell'incidenza nelle Regioni e Province autonome secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia (aggiornamento al 4/11/2021):

Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti);

Basilicata (27,0);

Calabria (52,5);

Campania (66,2);

Emilia Romagna (56,1);

Friuli Venezia Giulia (139,6);

Lazio (63);

Liguria (52,1);

Lombardia (34);

Marche (50,2);

Molise (11,1);

PA Bolzano (189,1);

PA Trento (63);

Piemonte (38);

Puglia (31,9);

Sardegna (14,8);

Sicilia (51,7);

Toscana (57,7);

Umbria (51,4);

Valle d'Aosta (22,6);

Veneto (75,3)

L'annuncio di Aifa

«È imminente l'uscita di monoclonali iniettabili a livello intramuscolare, per poter facilitare anche la cura domiciliare. La vicinanza tra territorio e ospedale è infatti la reale chiave di volta per utilizzare al meglio la risorsa degli anticorpi monoclonali». Lo ha affermato Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), durante l'apertura dei lavori congressuali dell'ottava edizione di FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti italiani, in corso fino a domenica.

Sui farmaci monoclonali Palù ha sottolineato come «il loro impiego» non sia «così frequente per ragioni logistiche, perché, come tutti gli antivirali, tra le altre cose andrebbero somministrati entro le 48-72 ore dall'esordio dei sintomi, mentre di solito sono prescritti dopo altre cure magari meno efficaci e vengono utilizzati solo in ospedale e per endovena».