Covid, nuova circolare della Regione Puglia per potenziare i reparti e l'assistenza negli ospedali

L’effetto Omicron spaventa la Puglia e la Regione rimpolpa gli assetti ospedalieri. Un provvedimento che può essere letto quasi come un atto dovuto visto l’aumento dei contagi, dei ricoveri in area non critica e un allarme crescente per la circolazione del virus tornato a interessare le corsie dei nosocomi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Politiche della salute, Vito Montanaro, hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati