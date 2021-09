Covid, cinque morti in Puglia e altri 228 nuovi positivi: tutti i dati del bollettino

Altri 228 nuovi casi (70 in provincia di Bari, 4 nella Bat, 28 in provincia di Brindisi, 54 in provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 16 nel Tarantino, 1 residente fuori regione) in Puglia, dove nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 16.224 tamponi. Sale il numero dei morti, 5 in un giorno. E raggiunge quindi quota 4.323 il bilancio degli attualmente positivi al Covid-19 nella nostra regione che, dall'inizio della pandemia, ha contato 6.722 vittime.

Del totale dei contagiati, 230 sono ricoverati nei reparti di area non critica, 20 si trovano invece in Terapia intensiva.

I dati del bollettino epidemiologico sono disponibili al link: bollettino-epidemiologico-del-4-settembre-2021