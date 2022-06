Covid, quasi 4mila casi in Puglia e 11 morti. In una settimana incremento dei contagi del 51,8%

Oggi in Puglia si registrano altri 3.817 casi di contagio da Coronavirus su 15.428 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 24,7%. I decessi sono stati 11. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (1.136), Bat (430), Brindisi (311), Foggia (683), Lecce (738), Taranto (450). Sono residenti fuori regione altre 52 persone risultate positive in Puglia mentre per altri 17 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 29.350 persone attualmente positive 226 sono ricoverate in area non critica (ieri 235) e 10 in terapia intensiva (ieri 11).

La pandemia Covid-19 è tornata ad accelerare anche in Puglia, lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Nella settimana dal 15 al 21 giugno l'incremento dei contagi è stato pari al 51,8% rispetto a sette giorni prima e i casi attualmente positivi ogni 100mila residenti è risalito a 689. Un aumento dei casi che, al momento, non ha avuto ancora conseguenze sugli ospedali: in Puglia l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid è pari al 7,5%, mentre nelle Intensive è pari al 2%. La provincia dove si è registrato il maggior aumento dei contagi è quella di Brindisi con un +78,3% rispetto a sette giorni fa; segue la provincia Bat (+71,6%), quella di Lecce (+54,9%), Foggia (+49,8%), Taranto (+48,7%) e chiude Bari (+40,5%).

Cresce di poco e resta molto al di sotto della media italiana, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose in Puglia. Lo rileva il report della fondazione Gimbe. Tra le persone immunocompromesse in Puglia la copertura è solo del 29,7% contro una media nazionale del 40%; mentre il tasso di copertura con quarta dose tra over 80, ospiti Rsa e fragili nella fascia 60-79 anni è del 9,3% contro una media nazionale del 19,1%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 5,7%, media italiana del 7%. Infine, in Puglia la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,2%, media nazionale dell'11,5%.