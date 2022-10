Bollettino Covid, altri 1.601 casi in Puglia e due decessi: in aumento i contagi nell'ultima settimana

In Puglia si registrano altri 1.601 casi di positività al Covid su 9.964 test per una incidenza del 16%. Due i decessi. Sono complessivamente 14.243 le persone attualmente positive, 138 quelle ricoverate in area non critica, 9 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 521, Bat 63, Brindisi 194, Foggia 152, Lecce 433, Taranto 218. I residenti fuori regione sono 17, quelli in provincia in definizione 3.

Aumentano i casi settimanali

Aumentano ancora i casi di contagio da Covid-19 in Puglia, nella settimana dal 5 all'11 ottobre c'è stato un peggioramento del 10% rispetto alla settimana precedente, con un incremento anche dei casi attualmente ogni 100mila abitanti, saliti a 338.

È quanto emerge dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica pari al 4,6% e in terapia intensiva, pari al 2%.