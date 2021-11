Covid, 241 nuovi casi e un morto registrati in Puglia. Taranto a quota 89. Cresce l'occupazione dei posti letto

Un decesso e 241 nuovi casi in Puglia su 22.230 test giornalieri. Questi i numeri del bollettino covid della Regione Puglia. Taranto resta la provincia più colpita con 89 casi.

I casi divisi oer provincia



Provincia di Bari: 42

Provincia di Bat: 19

Provincia di Brindisi: 23

Provincia di Foggia: 26

Provincia di Lecce: 39

Provincia di Taranto: 89

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0

Le persone attualmente positive sono 3.531, di queste 152 ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Puglia si sono registrati 274.595 casi totali e

6.853 morti.

I dati Agenas

A livello nazionale, è stabile al 6% l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica o non critica. Ma la percentuale sale in 7 regioni, anche se nessuna supera la soglia di allerta definita pari al 15%. In particolare la crescita si rileva in Abruzzo, Liguria, Puglia, Toscana (al 6%) così come in Friuli ( al 10%), Provincia Autonoma di Bolzano (al 13%) e Veneto (al 4%). Scende invece in Basilicata (7%) e Valle d'Aosta (8%). Stabile, invece, nelle altre regioni. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas (Agenzia nazionale dei servizi sanitari nazionali) che confronta i dati di ieri, 8 novembre, con quelli del giorno precedente.