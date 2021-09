Covid, 127 casi e nessun morto nelle ultime 24 ore: i dati del bollettino

Altri 127 nuovi contagi da Covid-19 in Puglia, su 12.574 tamponi esaminati. Nessun morto.

I nuovi casi positivi sono così suddivisi:

51 in provincia di Bari

18 in provincia di Foggia

11 nella Bat

33 in provincia di Lecce

8 nel Brindisino

3 in provincia di Taranto

3 residenti in province in via di definizione.

Sono quindi 3.741 le persone attualmente positive al Covid nella nostra regione, 182 delle quali si trovano ricoverate in reparti di area non critica, altre 21 invece in Terapia intensiva.

Il bollettino completo è consultabile al link https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-12-settembre-2021