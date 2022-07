Covid, più di 5.400 casi in Puglia e 16 in terapia intensiva

Sono 5.424 in Puglia i nuovi casi positivi al Covid-19 sui 23.254 test giornalieri eseguiti, con una incidenza pari al 23,3%. Sono due le persone morte. Complessivamente sono 76.907 le persone positive, 478 quelle ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva.

I casi per provincia

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: nel Barese 1.606, nella Bat 469, nel Brindisino 501, nel Foggiano 654, nel Leccese 1.129, nel Tarantino 900. I residenti fuori regione sono 133, quelli in province in definizione 32.

Il monitoraggio sui ricoveri

Il monitoraggio sui ricoveri indica che 12 regioni riportano almeno un'allerta di resilienza e 4 molteplici allerta. Sono invece 14 le regioni classificate a rischio moderato, 5 delle quali ad alta probabilità di progressione, mentre 3 sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all'Iss. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, la tabella allegata al monitoraggio indica che le 16 regioni che hanno superato la soglia del 15% sono Umbria (42,2%), Calabria (32,9%), Valle d'Aosta (31,3%), Basilicata (30,1%), Sicilia e Liguria (entrambe 26,8%), Friuli Venezia Giulia (22.6%), Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano (entrambe19,8%), Emilia Romagna (19,3%), Campania (18,5%), Marche (17,8%), Puglia (17,6%), provincia autonoma di Trento (17,0%), Lazio (16,8%), Toscana (15,2%) Per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive, i valori più alti, ma al di sotto della soglia del 10% si rilevano in Calabria (9,5%), Liguria (6,2%), Sicilia (6,0%), Valle d'Aosta (5,9%) e Lazio (5,8%).