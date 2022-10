Covid, altri 1.408 casi e 8 decessi: dal 17 ottobre stop ai tamponi gratis in farmacia

Oggi in Puglia si registrano altri 1.408 casi di positività al Covid su 6.475 test eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 21,7%. Otto le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 483, nella provincia Bat 60, nella provincia di Brindisi 163, nella provincia di Foggia 160, in quella di Lecce 358, in quella di Taranto 164. Sono residenti fuori regione altre 17 persone positive al Covid. Delle 12.862 persone attualmente positive 132 sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva.

In farmacia i tamponi saranno a pagamento

Dal 17 ottobre anche in Puglia non si potranno più fare gratuitamente in farmacia i tamponi di controllo e conferma della positività al Covid, ma saranno sempre garantiti gratuitamente dalle Asl e dai centri clinici privati convenzionati. Il dipartimento Salute sta per emanare la circolare che stabilirà che dal 17 ottobre i test Covid nelle farmacie, quelli prescritti dai medici, saranno a carico dei pazienti che, però, potranno rivolgersi alle Asl o agli ambulatori privati.

La Puglia, fanno notare dalla Regione, era l'unica in Italia che, dopo il 31 dicembre 2021, continuava a garantire i tamponi gratuiti anche in farmacia ma adesso deve obbligatoriamente interrompere perché essendo ancora una Regione in Piano operativo deve rispettare alcuni vincoli di spesa per non rischiare di nuovo il commissariamento del ministero. La Puglia ha speso, sino ad oggi, circa 13 milioni di euro per i tamponi gratuiti effettuati dalle farmacie.