Covid, giù i casi: 1.205 i nuovi contagi e otto decessi in Puglia

Covid, in Puglia i contagi sono in progressivo esaurimento. In base ai numeri del bollettino sono 1.205 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia, pari all'11,3% dei test eseguiti che sono stati 10.676. Otto i decessi. Sono 25.822 le persone attualmente positive, 264 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 374, Bat 95, Brindisi 88, Foggia 186, Lecce 253, Taranto 193, residenti fuori regione 12, provincia in definizione 4.

Il monitoraggio Gimbe

La quarta ondata Covid in Puglia si avvia verso l'esaurimento: nella settimana dal 25 al 31 maggio, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, si è registrato un calo dei contagi del 20,7% e i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono scesi a soli 673. Anche la pressione sugli ospedali si sta attenuando, in area Medica l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al virus è pari al 9,5%, mentre nelle terapie intensive è scesa al 2,4%.