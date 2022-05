Covid, 2.949 nuovi casi di contagio e 9 morti in Puglia

Scendono sotto la soglia dei 100mila gli attualmente positivi in Puglia. E cala anche il numero dei contagi da covid nelle ultime 24 ore.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia si registrano 2.949 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 19.469 test (incidenza del 15%) e nove morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.028 in provincia di Bari, 172 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 317 nel Brindisino, 373 nel Foggiano, 531 in provincia di Lecce e 482 in quella di Taranto.

Sono residenti fuori regione altre 29 persone contagiate. Delle 94.654 persone attualmente positive 530 sono ricoverate in area non critica (ieri 525) e 27 in terapia intensiva (ieri 26).