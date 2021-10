Covid, 167 nuovi casi in Puglia e un decesso. Taranto la provincia più colpita

Sale il numero dei tamponi covid effettuati - 21.387 - che fa registrare 167 nuovi casi in un giorno e un decesso.

I numeri del bollettino della Regione

Secondo la Regione Puglia sono 167 i nuovi casi covid registrati in sole 24 ore e un decesso. La provincia più colpita torna ad essere quella di Taranto con 39 casi.

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 14

Provincia di Brindisi: 19

Provincia di Foggia: 35

Provincia di Lecce: 20

Provincia di Taranto: 39

Residenti fuori regione: -1

Provincia in definizione: 4



In base ai numeri della Regione sono 2.063 le persone attualmente positive, di queste 132 sono ricoverate in ospedale in area non critica, mentre 19 sono quelle finite in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 270.916 i casi totali registrati e 6.822 le persone decedute.