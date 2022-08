Covid, sette morti e 2168 casi e in Puglia scende l'occupazione dei posto letto nelle terapie intensive

Sette morti e 2.168 nuovi contagi da covid in 24 ore. E in Puglia scende l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia si registrano 2.168 nuovi casi di positività al Covid su 13.330 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 16,2%. Sono sette i decessi. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (602), Bat (155), Brindisi (214), Foggia (241), Lecce (567), Taranto (303). Sono residenti fuori regione altre 83 persone risultate positive in Puglia; per altri tre casi la provincia è in corso di definizione. Delle 42.172 persone attualmente positive 403 sono ricoverate in area non critica (ieri 405) e 16 in terapia intensiva (ieri 14).

L'occupazione dei posti letto

Cala la pressione sulle terapie intensive pugliesi: secondo il monitoraggio Agenas, è sceso dal 4 al 3% il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti, un punto sotto la media nazionale. Resta, invece, fermo al 15% il tasso di occupazione nei reparti di Medicina, un punto percentuale sopra la media nazionale.