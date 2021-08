Covid, scende il numero dei nuovi casi: 184 nel giorno di Ferragosto. Un decesso. La Bat l'area più colpita

Nel giorno di Ferragosto, scende il numero dei nuovi casi covid in Puglia che passano da 334 di ieri (14 agosto) a 184 di oggi. Il bollettino covid della Regione Puglia riferisce di nuovi 184 contagiati su 11.910 tamponi effettuati. Un decesso registrato.

La zona più colpita è quella della provincia di Barletta-Andria-Trani con 48 casi, seguita da quella di Bari con 46. Segue Lecce con 41 nuovi casi, Foggia con 31. Pochi i casi registrati invece nelle province di Brindisi - 8 casi - e Taranto ferma a 7. I residenti positivi fuori regione invece sono 3.

Una la vittima registrata in 24 ore: il numero complessivo dei decessi, dall'inizio della pandemia, sale a 6.682. Con gli ultimi contagiati, il numero degli attualmente positivi in Puglia sfiora la cifra di 4mila: sono, precisamente, 4.208. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 mentre quelli in reparto sono 128.