Covid, la Regione senza morti per due giorni consecutivi. Sono invece 164 i nuovo casi di contagio

Nessun decesso registrato in Puglia per il secondo giorno consecutivo, ma i casi di nuovi positivi sono 164.

I numeri del bollettino

Oggi in Puglia sono stati registrati 164 nuovi casi di infezioni da Covid-19 su 13.391 test con un'incidenza pari all'1,2%. Non si registrano decessi.

LEGGI ANCHE: Vaccini, Puglia verso l'immunità: 79 su 100 già vaccinati

APPROFONDIMENTI LECCE Vaccini, Puglia verso l'immunità: 79 su 100 già...

I nuovi casi infatti sono così ripartiti: in provincia di Bari 57, nella Bat 21, in provincia di Brindisi 5, in provincia di Foggia sono 21, in provincia di Lecce 51. Sei invece i casi registrati nella provincia di Taranto. Uno il caso registrato proveniente da fuori regione, e due quelli in via di definizione.

Sono 3.298 le persone attualmente positive, 187 quelle ricoverate in area non critica, 19 i pazienti in terapia intensiva.