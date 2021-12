Covid, 401 contagi in 24 ore e sei decessi. A Lecce 111 nuovi casi

Superano ancora una volta la soglia dei 400 i nuovi casi covid in Puglia e i decessi salgono a sei. I numeri del bollettino covid registrano 401 nuovi casi su 27.096 test giornalieri e 6 persone decedute con una incidenza dell'1,5%.

I contagi provincia per provincia



Provincia di Bari: 67

Provincia di Bat: 63

Provincia di Brindisi: 17

Provincia di Foggia: 62

Provincia di Lecce: 111

Provincia di Taranto: 94

Residenti fuori regione: 10

Provincia in definizione: -23





Attualmente le persone positive sono 5.564, di queste 133 sono ricoverate in area non critica, mentre 23 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.