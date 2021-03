Covid, 1.982 nuovi contagi e 43 morti: tasso di positività a 14,16%

In Puglia, sono stati registrati 13.847 test per l'infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ore e sono stati registrati 1.962 casi positivi: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test; 141.343 sono i pazienti guariti; 46.857 sono i casi attualmente positivi.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi:

75.701 nella provincia di Bari;

18.944 nella provincia di Bat;

14.093 nella provincia di Brindisi;

35.588 nella provincia di Foggia;

18.134 nella provincia di Lecce;

29.539 nella provincia di Taranto;

683 attribuiti a residenti fuori regione;

330 provincia di residenza non nota.

