Puglia, 47 nuovi contagi da Covid e nessun morto: il bollettino giornaliero

In Puglia, sono stati registrati 6269 test per l'infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ore e sono stati registrati 47 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Gallipoli, a ballare nel locale nonostante i divieti: interviene la... LA PANDEMIA Puglia, vaccini agli under 50: agende da rivedere. Pfizer, taglio... LA PANDEMIA Tagli alle forniture di vaccini, Emiliano: «Ci servono per...

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.694.462 test; 244.165 sono i pazienti guariti; 2.664 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.471 così suddivisi:

95.212 nella provincia di Bari;

25.596 nella provincia di Bat;

19.824 nella provincia di Brindisi;

45.169 nella provincia di Foggia;

26.991 nella provincia di Lecce;

39.498 nella provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/90ntu