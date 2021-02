Covid, in Puglia altri 1.154 positivi e 27 morti nelle ultime 24 ore. Sale il tasso di positività (11,25%), continuano a calare gli attualmente positivi

Su 10.256 test per l'infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 1.154 casi positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota. Con queste cifre, cresce il tasso di positività, oggi pari a 11,25 positivi ogni 100 campioni (ieri era del 9,07%, l'altro ieri del 6,82%).

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.532.395 test; 107.933 sono i pazienti guariti (+1.245 su ieri); 31.972 sono i casi attualmente positivi (-118 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 143.770, così suddivisi:

54.847 nella provincia di Bari;

15.393 nella provincia di Bat;

10.648 nella provincia di Brindisi;

28.974 nella provincia di Foggia;

12.222 nella provincia di Lecce;

20.949 nella provincia di Taranto;

577 attribuiti a residenti fuori regione;

160 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/boIQt