Covid, altri 991 casi su oltre 10mila tamponi. I morti in Puglia sono 24

Su 10.925 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 991 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia BAT, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 4 provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

L'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, spiega che «i casi registrati oggi in provincia di Foggia sono 135, ma oggi sono stati eliminati dal database anche 170 casi registrati nel corso dell'ultimo mese che, dopo verifiche successive, sono risultati non confermati».

Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.522.139 test; 106.688 sono i pazienti guariti; 32.090 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 142.616 così suddivisi:

54.427 nella provincia di Bari;

15.315 nella provincia di Bat;

10.563 nella provincia di Brindisi;

28.739 nella provincia di Foggia;

12.123 nella provincia di Lecce;

20.716 nella provincia di Taranto;

574 attribuiti a residenti fuori regione;

159 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/YwyUI

