Covid, in Puglia 28 morti e 1.884 nuovi casi nelle ultime 24 ore: da domani “zona gialla” e misure di sicurezza allentate

Su 10.119 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.884 casi positivi: 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia BAT, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono questi i dati del bollettino epidemiologico di oggi diffuso dalla Regione Puglia e consultabile a questo link BiERM

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 832.380 test; 16.704 sono i pazienti guariti; 44.160 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 62.552, così suddivisi:

24.385 nella provincia di Bari;

7.140 nella provincia di Bat;

4.492 nella provincia di Brindisi;

14.164 nella provincia di Foggia;

4.666 nella provincia di Lecce;

7.294 nella provincia di Taranto;

400 attribuiti a residenti fuori regione;

11 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Nonostante i numeri, dunque, non sembrino delineare un immediato futuro di serenità, ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui verrà decretato, a partire da domani, domenica 6 dicembre, il passaggio della Puglia da zona arancione a zona gialla. E questo nonostante pochi minuti prima, però, nel Report dell'Istituto superiore di sanità-Ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid, la Puglia - assieme a Calabria e Sardegna - fosse stata classificata «a rischio alto».

