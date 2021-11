Puglia, due decessi e 262 casi covid registrati in Regione pari all'1,2% dei 21.580 test eseguiti

Oggi in Puglia si registrano 262 (ieri 293 in tutta la Puglia) nuovi casi di covid (1,2% dei 21.580 test eseguiti) e 2 decessi. Sono i dati del bollettino covid dell'11 novembre 2021 che registra comunque un aumento del numero dei contagi nell'ultima settimana.

I casi divisi per provincia



Provincia di Bari: 64

Provincia di Bat: 34

Provincia di Brindisi: 21

Provincia di Foggia: 39

Provincia di Lecce: 41

Provincia di Taranto: 60

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1



Delle 3.565 persone attualmente positive 155 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.